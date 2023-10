Ag. Guendouzi: "Sarri fondamentale nel suo arrivo, Lotito bravo a crederci fino in fondo"

Intervistato dalla redazione di SportItalia, l'agente sportivo Stefano Antonelli, intermediario delle trattative che hanno portato Matteo Guendouzi e Christos Mandas alla Lazio, ha parlato così delle due operazioni: “Mandas è un portiere classe 2001, sicuramente non conosciutissimo in Italia, ma vi assicuro che è invece molto conosciuto dagli addetti ai lavori, perché ha tanti apprezzamenti. È un under 21 greco, era un po' il simbolo dell'OFI Creta. Alla Lazio ne stanno apprezzando giorno dopo giorno le capacità. Chiaramente Provedel fa il primo e lo sapevamo, ma lui sta lavorando per il futuro. Lavora, ma può fare la Serie A in maniera molto positiva".

Su Guendouzi: "La Lazio cercava un sostituto per Milinkovic-Savic, se così possiamo dire. Ha sondato più situazioni, Sarri ha avuto un ruolo fondamentale nell'individuare le varie, possibili soluzioni. Ad un certo punto io ho fatto questa proposta che è stata valutata molto positivamente dai biancocelesti. E devo essere molto sincero nel dire che è stato bravo Lotito a crederci fino in fondo per fare un modo che andasse tutto in porto".