Ufficiale Agoumé lascia l'Inter a titolo definitivo e diventa un nuovo giocatore del Siviglia

Lucien Agoumé (22 anni) saluta a titolo definitivo l'Inter e diventa un nuovo giocatore del Siviglia, squadra con la quale aveva già concluso la scorsa stagione, ma in prestito. È stata l'Inter a comunicare in via diretta il trasferimento, con il seguente comunicato: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia: il centrocampista francese classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo".

Le cifre del trasferimento di Agoume dall'Inter al Siviglia: al club nerazzurro andranno 5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita e alla fine della prossima stagione il Siviglia potrà abbassare la percentuale di rivendita versando circa 3/4 milioni nelle casse della società di Milano.

Queste le dichiarazioni di Crescenzo Cecere, uno degli agenti di Agoume raccolte nei giorni scorsi da TMW: "Il giocatore vuole sposare questo nuovo progetto e nelle prossime ore si arriverà alla fumata bianca. Radu? Vediamo, stiamo lavorando sulla Francia". L'altro agente di Agoume, Djibril Niang, ha invece detto di lui: "Lucien è contento, dopo sei mesi ha Siviglia vuole tornare. L'Inter è un grande club, in Serie A sta facendo molto bene e per Lucien essere stato qui è stato importante, visto che ha lavorato con Conte e Inzaghi. Quando hai lavorato in uno dei migliori club del mondo poi hai la possibilità di andare a giocare altrove. Sarà forse un arrivederci, visto che Lucien ama Milano".