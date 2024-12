All'Inter manca un altro rigore? Marelli: "Episodio borderline, per me giusto non fischiare"

Un rigore per l'Inter, nel 3-0 di Cagliari, ma ve ne sarebbe potuto essere un altro. A inizio secondo tempo lo stesso Wieteska, poi protagonista del penalty del tris nerazzurro, aveva deviato con un braccio una conclusione di Bisseck. Per Luca Marelli, commentatore arbitrale Dazn, è però giusta la decisione di Daniele Doveri di non concedere la massiate punizione.

Le parole di Marelli:"Episodio molto borderline, c'è un tentativo di girata di Bisseck che fa sul braccio destro di Wieteska. Si muove verso il pallone, dobbiamo considerare però che arrivava da una distanza minima, forse da un metro: probabilmente di istinto è andato sul pallone col braccio, è un episodio al limite ed è interpretabile.

Dopo quello che ha detto Rocchi ieri, di evitare rigori troppo leggeri, questa interpretazione non mi dispiace per nulla. Specie quando c'è un episodio 50/50, è meglio non fischiare: il rigore è una cosa seria ed è necessario diminuire il numero di quelli che si possono segnare, ricordiamo che nell'80% dei casi viene segnato e ci vuole qualcosa di concreto, di certo. A mio parere è un caso borderline, non sicuramente punibile".