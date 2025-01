Ufficiale Mateusz Wieteska saluta il Cagliari e va al PAOK: i dettagli del trasferimento

Il difensore polacco classe '97 Mateusz Wieteska saluta il Cagliari almeno fino al termine di questa stagione. Con un comunicato, il club sardo ha reso nota la sua cessione al PAOK Salonicco, squadra che dopo 19 giornate occupa il quarto posto nel massimo campionato ellenico.

Di seguito la nota integrale del Cagliari: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Mateusz Wieteska che si trasferisce al PAOK Salonicco con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25 con diritto di riscatto.

In Sardegna dall’estate 2023, il difensore centrale polacco ha esordito in rossoblù il 2 settembre nella gara in trasferta contro il Bologna, autore dell’assist per il gol di Zito Luvumbo. Da una sua iniziativa scaturirà anche la rete della rimonta per il definitivo 2-1, sempre ai danni del Bologna, nella gara di ritorno giocata all’Unipol Domus il 14 gennaio 2024. Alla sua prima stagione con il Cagliari ha totalizzato 21 gare, contribuendo così al raggiungimento della salvezza. In questa prima parte di campionato è sceso in campo 5 volte, più due gare di Coppa Italia. La sua carriera ora continua nella massima serie del campionato greco per trovare più spazio e giocare con continuità. Buon proseguimento di stagione, Mateusz".