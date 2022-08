Alla Lazio per ora basta Immobile: un gol del bomber decide il primo tempo contro la Sampdoria

Si è concluso il primo tempo al "Ferraris" con la Lazio avanti 1-0 sul campo della Sampdoria grazie al gol realizzato da Immobile. All’ottavo minuto è la Lazio che si rende pericolosa con un diagonale di Felipe Anderson deviato in calcio d’angolo da un reattivo Audero. Sette giri di lancette più tardi è ancora il brasiliano a scaldare i guantoni del numero uno blucerchiato, abile ad alzare sopra la traversa una gran conclusione del 7 della Lazio. Il gol è nell’aria e arriva al 23’ con un magistrale tacco di Milinkovic-Savic che libera in campo aperto Immobile, tenuto in gioco da Augello, abile a dirigersi verso Audero e a superarlo con un tocco ravvicinato. I biancocelesti sfiorano il raddoppio pochi istanti più tardi con Zaccagni frenato da Audero, sulla respinta Immobile coglie il palo. I padroni di casa, dopo un contatto in area giudicato dal VAR non punibile di un rigore di Marusic su Quagliarella, reagiscono al 39’ con un buon recupero di Verre che serve il 27 blucerchiato ma la sua conclusione trova un ottimo riflesso di Provedel.

