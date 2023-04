Allegri e la sfida con Sarri: "Spero non sia come quell'Aglianese-Sangiovannese finita 0-0"

In conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato anche delle sfide con Maurizio Sarri e di un precedente di molti anni fa: "Non vorrei che venisse fuori una partita come Aglianese-Sangiovannese, uno 0-0 senza nessun tiro in porta... Ma sarà una partita equilibrata perché è difficile attaccare la Lazio".

