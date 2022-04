Allegri sulla lettera di Elkann "Iniziato un percorso per tornare a vincere quanto prima"

Cosa pensa della lettera di ieri di John Elkann? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Le parole di John Elkann mi hanno fatto piacere, ma io sono sempre stato sereno perché non ha mai fatto mancare la sua presenza. Sappiamo quanto la Juve sia importante per la proprietà e gli sforzi che fanno. Quest'anno abbiamo iniziato un percorso per portare la Juventus nel più breve tempo possibile a vincere: siamo cresciuti molto quest'anno, ma non abbastanza per vincere. Il prossimo anno bisognerà farsi trovare ai blocchi di partenza in una situazione migliore ed ecco perché questi 50 giorni saranno molto importanti per la prossima stagione".

