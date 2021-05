Allegri torna alla Juventus, il titolo in borsa dei bianconeri ha subito un sussulto verso l'alto

In concomitanza con la notizia del ritorno di Massimiliano Allegri, poco prima delle 12, il titolo in borsa della Juventus ha subito un sussulto importante verso l'alto. Dopo aver aperto a 0,75 e aver toccato lo 0,74 nel corso della mattinata, infatti, il titolo bianconero ha toccato lo 0,77 pochissimi minuti dopo la notizia del ritorno di Allegri, una crescita di oltre il 2% in termini percentuali. Il tutto ovviamente in attesa dei valori finali alla chiusura di questa sera.