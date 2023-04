Allegri torna su Juve-Inter: "Scene brutte. Il club ha individuato in 24 ore autori di insulti razzisti"

Nella conferenza stampa pre Lazio, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato sulla questione razzismo e sulle decisioni del giudice sportivo dopo il finale della sfida con l'Inter in Coppa Italia: "Quanto successo nello spogliatoio e in campo son cose brutte da vedere, sia quello in campo sia chi è venuto da sopra. La cosa più importante è che la Juventus nel giro di 24 ore ha preso chi ha fatto insulti razzisti, la Juventus combatte ogni tipo di discriminazione. Non c'è un commento sulle decisioni, ci sono gli organi di competenza che decidono. Noi dobbiamo pensare solo a giocare, non dobbiamo farci distrarre. Dobbiamo essere sicuramente più bravi a mantenere la calma. Cuadrado? C'è poco da capire, ha preso 3 giornate. Per lui la Coppa Italia è finita".

