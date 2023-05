Allegri: "Una stagione così non la auguro a nessuno. Brutto dirlo, ma è finita a Siviglia"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta a Dazn la sconfitta casalinga contro il Milan all'ultima stagionale allo Stadium: "Una stagione così non la auguro a nessuno, stasera non c'è da parlare di niente, la partita è stata fatta per quello che potevamo fare. È stata una stagione anomala ed è evidente.

Se guardate la classifica e dite che la Juve ha fatto una stagione sbagliata non lo accettiamo. La Juventus ha fatto 69 punti sul campo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. La stagione è finita a Siviglia, è brutto dirlo ma è così, a livello di energie mentali soprattutto".