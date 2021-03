Alternanza Sportiello-Gollini? Gasperini: "Si equivalgono. Screzi a volte tirati fuori dai procuratori"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato anche sull'alternanza in porta tra Sportiello e Gollini: "Si equivalgono. Sportiello ha fatto bene in molte partite, l'altra sera è incappato in questo grave errore. Anche in precedenza abbiamo sempre cercato di creare competitività per migliorare. Non c'è un portiere inferiore e uno superiore. La prestazione di Sportiello serviva allo stesso a Gollini per ripartire. Non è una questione di screzi, a volte vengono tirate a forza dai procuratori per giustificare il tutto. È troppo facile, ma sono scelte tecniche".

