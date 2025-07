Roma, domani test a porte chiuse contro il Trastevere Calcio: calcio d'inizio alle 18

Altra doppia seduta di allenamento quest'oggi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Il gruppo, al momento ancora privo di volti nuovi, è impegnato a trovare il giusto ritmo sotto la guida del tecnico piemontese. L’obiettivo è arrivare pronti ai primi impegni amichevoli e costruire fin da subito una base solida in vista della stagione 2025/26, che vedrà la Roma impegnata anche in Europa League. Il recupero di Pellegrini sarà gestito con attenzione, affinché possa aggregarsi ai compagni nei prossimi giorni.

Domani la Roma svolgerà allenamento al mattino e nel pomeriggio, alle 18, sosterrà un test amichevole a porte chiuse contro il Trastevere Calcio.