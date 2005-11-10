Amorim vuole solo il Milan: ha confessato alle persone più care di non vedere l'ora di iniziare

Ruben Amorim è sempre più vicino al Milan: la sua candidatura ha prepotentemente preso quota nelle scorse ore e a confermarlo ulteriormente, attraverso il suo consueto punto di mercato su YouTube, è pure l'esperto Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni sulla tanto attesa svolta per la panchina del Diavolo:

"Si vede la luce. Vi abbiamo detto per giorni 'Sempre meno Glasner, non c’è nessun accordo, non arriva', e vi abbiamo tenuti due nomi, quelli di Amorim e Jaissle. Entrambi, ancora, a stanotte, perché non c’è ancora nulla di chiuso, ma a stanotte possiamo dirvi che il nome di Ruben Amorim prende sempre più forza per il Milan. Vi abbiamo parlato del suo nome come outsider, dei contatti di ieri. L’accordo tra il Milan e Amorim anche a livello di cifre e durata, per un contratto che potrà essere triennale, si sta lavorando forte".

E ancora: "Il Milan e Amorim sempre più vicini. Teniamo lì anche il nome di Matthias Jaissle, ma in questo caso il problema che sta facendo perdere posizioni al tedesco è come liberarlo dall’Al-Ahli, che chiederebbe più delle cifre che chiederebbe in giro. Non sono 5-6 milioni, ma molti di più. E questo è un problema. Il nome di Amorim è molto più semplice, il portoghese ha già dato apertura totale, e quindi teniamo lì la svolta Milan per Ruben Amorim. Mostra fiducia. Alle persone più vicine ha già confessato che non vede l’ora di andare al Milan, di essere pronto per questa esperienza. È molto ottimista di essere il prescelto".