Amoruso: "Buffon non è ancora finito. Lo vedo titolare in qualsiasi club di medio-alta classifica"

Il doppio ex di Juventus-Parma, Nicola Amoruso, ha parlato così al portale TuttoJuve.com del possibile quanto clamoroso addio di Gianluigi Buffon ai bianconeri a fine stagione: "L'importante è che Gigi possieda gli stimoli per continuare ad allenarsi e lottare come sta facendo ora. Lo ammiro, per me la sua carriera non è ancora finita. Dove andrà? Può andare ovunque, lo vedo bene titolare in una squadra di medio-alta classifica", le sue dichiarazioni in un'intervista di più ampio respiro a partire proprio dalla gara in corso in questi minuti.