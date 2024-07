Amrabat ancora allo United? Il marocchino è presente sul sito del club. E indossa la nuova maglia

Il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina reduce dal prestito al Manchester United, è ancora tutto da decidere. Intanto il marocchino, che sta ultimando le sue vacanze estive, dovrebbe tornare come previsto a Firenze nonostante il suo domani appaia comunque lontano dalla maglia viola ancora una volta.

"Dal Manchester United non abbiamo avuto nessuna risposta. Se mi chiedi se lo terrei, direi di sì, ma non mi sembra quello che ha nella testa Sofyan. Siamo andati più volte da lui a Manchester, ma è in Premier League e penso che lì voglia rimanere", aveva candidamente ammesso il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè nei giorni scorsi in merito al suo futuro.

In Inghilterra però in queste ore sta facendo discutere la presenza del giocatore sul sito ufficiale del Manchester United (mentre altri giocatori sono stati cancellati, come Raphael Varane o Anthony Martial), regolarmente presente nella sezione di presentazione dei giocatori della prima squadra. Ancora: oltre alla presenza, è da segnalare come il marocchino indossi la nuova maglia che lo stesso Manchester United ha presentato nelle scorse ore. Un segnale di come, nonostante le parole del dirigente gigliato in merito, il destino di Sofyan Amrabat possa essere ancora con i Red Devils.