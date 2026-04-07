Ancelotti rinnova col Brasile. Il suo stipendio (monstre) resta lo stesso, aumenta quello dello staff
Carlo Ancelotti e il Brasile, un matrimonio che durerà ancora a lungo. L'annuncio dell'imminente rinnovo di contratto del ct italiano con la Nazionale verdeoro, porta con sé una serie di dettagli e retroscena ben spiegati da ESPN Brasil.
Innanzitutto lo stipendio. Per Ancelotti resta lo stesso: 10 milioni di euro all'anno, ovvero 59,3 milioni di reais (con quasi 5 milioni di reais al mese, trattasi del più alto mai pagato a un allenatore della nazionale brasiliana). Per lo staff invece aumenta, su precisa richiesta dello stesso Ancelotti: i suoi assistenti diretti Paul Clement e Francisco Mauri, il preparatore atletico Mino Fulco e l'analista delle prestazioni Simone Montanaro riceveranno un aumento di stipendio.
Due più due. Altra particolarità, il nuovo contratto sarà suddiviso in due parti: un accordo iniziale di due anni e un rinnovo automatico già concordato per ulteriori 24 mesi, per un totale di 48 mesi fino appunto ai Mondiali del 2030.
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