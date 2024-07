Anche il Milan valuta il profilo di Johnny Cardoso: ha passaporto italiano, costa 25 milioni

Le priorità per il centrocampo rossonero restano Youssouf Fofana e Lazar Samardzic, ma il Milan sta valutando con attenzione anche altri profili, come per esempio quello di Johnny Cardoso, talento americano classe 2001 che da gennaio 2024 milita nel Betis e con cui ha attualmente un contratto fino al 2029. Nel suo contratto è inserita una clausola di risoluzione da 80 milioni di euro, ma questo non è certo questo il suo prezzo reale: quando la Fiorentina si è fatta sotto per lui, gli spagnoli le hanno chiesto infatti 25 milioni più bonus. Gli andalusi lo avevano pagato invece 6 milioni dai brasiliani dell’International di Porto Alegre.

Fattore passaporto

C'è un punto importante a favore di Cardoso, vale a dire il fatto che ha anche il passaporto italiano e dunque, se dovesse essere preso dal Milan, non andrebbe a occupare uno dei due slot da extracomunitario. È un particolare non di poco conto visto che i rossoneri stanno seguendo altri giocatori con lo status di extracomunitario come il difensore Strahija Pavlovic e il laterale Emerson Royal. Su Cardoso - aggiunge La Gazzetta dello Sport - ci sono ottime relazioni perché è considerato un elemento versatile e capace di ricoprire più posizioni nella mediana di mister Fonseca.