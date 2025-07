Ufficiale Atletico Madrid insaziabile: ufficiale l'arrivo di Johnny Cardoso, è il quarto acquisto

Ora sì. Johnny Cardoso è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista americano, attualmente in vacanza in Brasile dopo aver disputato la Gold Cup della CONCACAF con la nazionale a stelle e strisce, si lega al club del Metropolitano fino al 2030 e diventa un calciatore rojiblanco. Un'operazione complessiva da 30 milioni di euro definita ormai da tempo. Il quarto acquisto dell'estate per i colchoneros di Simeone.

Comunicato ufficiale

"Il nostro club e il Real Betis Balompié hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista, di origine brasiliana e in possesso del passaporto italiano. Indosserà il biancorosso per le prossime cinque stagioni.

L'Atlético de Madrid e il Real Betis Balompié hanno trovato un’intesa per il trasferimento di João Lucas de Souza ‘Johnny’ Cardoso: il centrocampista di 23 anni ha firmato un contratto fino al 2030. Nato il 20 settembre 2001 a Denville, New Jersey (Stati Uniti), ma di origine brasiliana, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Avaí Futebol Clube e del Criciúma Esporte Clube, prima di approdare allo Sport Club Internacional, dove ha esordito in prima squadra il 15 settembre 2019 nella vittoria per 3-1 contro l’Atlético Mineiro. Ha disputato 144 partite con il club prima di trasferirsi al Betis nella finestra di mercato invernale della stagione 2023/24.

Centrocampista difensivo con ottime capacità di recupero palla, buona distribuzione e senso del gol, Johnny Cardoso possiede il passaporto italiano, quindi non occupa un posto da extracomunitario. Durante la stagione e mezza trascorsa al Betis, è stato un elemento chiave nel sistema di Manuel Pellegrini e uno dei pilastri della squadra andalusa nella recente campagna di UEFA Conference League, conclusa al secondo posto.

Nazionale statunitense, ha debuttato con la selezione maggiore il 12 novembre 2020 in un pareggio per 0-0 contro il Galles e ha collezionato 22 presenze, vincendo la CONCACAF Nations League sia nel 2023 che nel 2024.

Benvenuto, Johnny!".