Ancora D'Aversa sull'esclusione di Kurtic-Gervinho: "Erano convocati, ma li ho mandati in tribuna"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 con l'Udinese, l'allenatore gialloblù Roberto D'Aversa ha commentato anche la tribuna di Gervinho e Kurtic: "Gervinho e Kurtic erano convocati, la mia scelta è stata quella di mandarli in tribuna: sono due giocatori molto importanti, lo dimostra il fatto che con me hanno quasi sempre giocato, ma io pretendo che mi diano di più anche fuori dal campo. In questo momento errori di atteggiamento non ce ne possono essere e loro sono due giocatori rappresentativi, perciò esigo siano un esempio per gli altri".

Gervinho sarebbe stato utile sul 2-0 per colpire in contropiede.

"Al di là del fatto che io lo abbia mandato in tribuna, ieri ci avevo parlato e avevamo condiviso di non partire dall’inizio, perché in questo periodo l’ho usato per molto tempo e la quantità molto probabilmente è andata a discapito della qualità del giocatore; ho sempre pensato mi potesse risolvere le partite, il pensiero è sempre di recuperarlo. Poi sono successe cose che mi hanno fatto decidere di mandarlo in tribuna, ma il fatto che partisse Mihaila dall’inizio era una decisione già presa. Poteva essere un giocatore che poteva darci una mano, ma si era già ragionato di farlo partire dalla panchina e poi dare un contributo, va centellinato anche il minutaggio di un giocatore importante come Gervinho".