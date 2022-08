Ancora stallo tra il Napoli e Raspadori: oggi nessun contatto col Sassuolo per l'attaccante

Stallo tra Napoli e Sassuolo per la trattativa Giacomo Raspadori. Nessun contatto è andato in scena nella giornata di oggi - sottolinea Sky Sport -, con i due club che non si sono ancora sentiti. Resta la piccola distanza tra domanda e offerta che deve essere colmata nei prossimi giorni: il Napoli offre 29mln più bonus, il Sassuolo continua a chiedere 30mln più 5 di bonus.