Ufficiale
Era andato a Pesaro dal Venezia due anni fa, oggi torna indietro: riecco Tavernaro
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Nuovo arrivo in casa Venezia, con il centrocampista Federico Tavernaro (21 anni) che torna in laguna dalla Vis Pesaro, questa volta da svincolato, dopo aver fatto il percorso in senso opposto due anni fa, quando fu ceduto in prestito ai marchigiani che poi ne hanno definito l'acquisto l'anno seguente, prima di perderlo però a fine vincolo quest'estate. Ufficiale il ritorno a Venezia, che ne ha depositato il contratto di (ri)acquisizione nell'apposito registro di Lega Serie A.
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