Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
La Vis Pesaro attraverso un post sui propri canali social ha reso noto che il centrocampista Federico Tavernaro è stato operato quest’oggi al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato. Questa la nota della società biancorossa:
“Intervento perfettamente riuscito per il nostro Tave.
L’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore, eseguita dal Prof. Stefano Zaffagnini alla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna, è andata nel migliore dei modi e ora Federico inizierà la fase di riabilitazione con la stessa determinazione e il sorriso che lo contraddistinguono”.
Il classe 2005, che in questa stagione aveva messo a segno un gol in nove gara, con tutta probabilità rientrerà solo nella prossima stagione.
