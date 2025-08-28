Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Gradito ritorno in casa Vis Pesaro. Tavernaro torna a titolo definitivo dal Venezia

Gradito ritorno in casa Vis Pesaro. Tavernaro torna a titolo definitivo dal Venezia
Oggi alle 21:20Serie C
di Claudia Marrone

Torna alla Vis Pesaro il centrocampista classe 2005 Federico Tavernaro, che stavolta passa a titolo definitivo alla formazione biancorossa, salutando quindi il Venezia, suo club - fino a poco fa - di appartenenza.
Di seguito, il comunicato del club marchigiano:

La Vis Pesaro 1898 è lieta di riaccogliere Federico Tavernaro dopo aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.

Il centrocampista classe 2005, cresciuto nei settori giovanili di Milan e Venezia, ha già dato prova delle sue abilità nella stagione 2024/2025, dove con la maglia della Vis Pesaro ha ottenuto 37 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia. I suoi 5 assist e soprattutto l’importantissima rete segnata nel playoff contro il Rimini, la prima tra i professionisti, hanno arricchito la sua esperienza in biancorosso.

Bentornato, Federico!"

Fa eco anche il comunicato del Venezia: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Vis Pesaro per il trasferimento, a titolo definitivo del centrocampista Federico Tavernaro.
Per il centrocampista classe 2005 si tratta di un ritorno nella società marchigiana, dove nella scorsa stagione ha disputato 37 partite, mettendo a segno 1 gol e 5 assist. In precedenza, con la Primavera arancioneroverde, aveva collezionato 31 presenze, arricchite da 4 gol e 4 assist.
Buona fortuna, Federico!".

Milan ancora l'attaccante (ma non solo), Juve Kolo stretta finale, Napoli stringe per Hojlund
