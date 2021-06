Argentina, tante critiche per Lautaro. Scaloni: "Ha la nostra fiducia, non mi preoccupa"

Il periodo non brillantissimo di Lautaro Martinez ha scatenato qualche critica di troppo in Argentina. L'attaccante dell'Inter, che con la Nazionale Albiceleste è rimasto a secco nelle ultime tre uscite, nelle due gare di qualificazione per Qatar 2022 e nella gara di esordio di Copa America contro il Cile, è stato contestato per la poca efficacia sotto porta, ma nonostante le prestazioni poco brillanti il CT Lionel Scaloni ha piena fiducia nel Toro, e lo ha spiegato in conferenza stampa: "Lautaro ha sempre avuto la nostra fiducia: sta disputando una buona Copa America, non vedo perché il suo momento dovrebbe preoccuparmi".