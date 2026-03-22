Live TMW Atalanta, De Roon: "Orgoglioso di questo record e di indossare questa maglia"

16:55 - Marten De Roon, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Hellas Verona nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

Comincia la conferenza stampa di De Roon

Che emozione ha provato oggi?

"Emozionante dal primo minuto. Ho pensato subito alla partita però nel giorno in cui divento l'atalantino più presente mi sono emozionato molto. Mi sento molto legato a Bergamo e all'Atalanta. Mi sono sentito più a casa".

Dove vuole arrivare questo viaggio?

"Mi sento ancora bene e voglio continuare a giocare finché riesco. Bellini è stato un signore umile ed è stato il mio capitano".

TMW - Giusto dire che l'immagine più bella sia il ragazzino che vuole diventare una" bandiera come te"?

"Sono felice e orgoglioso di essere un grande esempio per i più giovani. Sono contento per l'affetto di tutto il popolo atalantino nei miei confronti".

Ricordo più bello escludendo Dublino?

"Sicuramente la prima qualificazione in Champions League. Mi piace pensare allo Shakhtar e poi ovviamente Liverpool. Mi emoziono nel parlare di queste cose".

Quanto ha contato l'ambiente Atalanta nella sua crescita?

"Molto. Noi siamo una squadra molto unita. I ragazzini che arrivano si sentono accolti, io mi ricordo quando è successo con me tra Migliaccio, Bellini, Raimondi, Cigarini. Uno spogliatoio dove si può crescere. L'ambiente Atalanta è fondamentale".

17:29 - Termina la conferenza di De Roon