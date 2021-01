Atalanta, Gasperini amaro dopo lo 0-0 col Genoa: "Gara stradominata, dovevamo vincere"

vedi letture

Intervistato dai canali ufficiali dell'Atalanta dopo lo 0-0 contro il Genoa, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini commenta così il match: "Ci è mancato il gol soprattutto nel secondo tempo, ma contro una squadra così chiusa non siamo riusciti a trovare il tiro per vincere la partita. In quelle situazioni magari ci poteva essere un episodio per sbloccare la gara, purtroppo non ci siamo riusciti anche se nel secondo tempo abbiamo stradominato. Non sono mai due punti persi, il campionato italiano è difficile e lo sarà ancora di più perché le squadre si rinforzeranno sul mercato. Sono dispiaciuto per il risultato perché meritavamo di vincere".