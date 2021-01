Atalanta, Gasperini: "La nostra Primavera? Non vedo talenti come Kulusevski ora"

L’Atalanta brilla coi suoi giovani, ma, nella Primavera che ieri ha vinto la Supercoppa contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini non vede giocatori già pronti per stare tra i grandi: "Ci sono alcuni che vengono ad allenarsi con noi. Il settore giovanile di questa società ha giovani interessanti, diventeranno buoni giocatori. Calciatori pronti non ce ne sono, alcuni sono fuori tipo Piccoli. Farli giocare fuori è ritenuto più formativo, non so se è giusto così. Quelli che però sono pronti stanno giocando fuori dall'Atalanta. Non ci sono talenti come Kulusevski per citarne alcuni negli ultimi anni, ma l'Atalanta ha sempre giocatori interessanti".

