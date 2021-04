Atalanta, Malinovskyi: "La classifica è corta, non possiamo permetterci nessun errore"

vedi letture

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta è intervenuto ai canali ufficiali de club bergamasco per analizzare questo finale di stagione: "Nell’ultimo periodo abbiamo giocato bene, ottenendo grandi risultati. In questo periodo, ogni partita è difficile, perché la classifica è corta e noi giochiamo per raggiungere nuovamente la Champions. Dobbiamo cercare sempre di prendere il massimo dei punti in ogni partita”.