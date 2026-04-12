Atalanta, Palladino amaro: “Di solito si fa i complimenti a chi vince, oggi però vanno fatti a noi”

“Avremmo meritato un altro risultato ma purtroppo questo è il calcio”. Mastica amaro il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino, battuto di misura in casa contro la Juventus grazie ad un gol dell’ex Boga. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club bergamasco: “Uscire dopo una prestazione del genere con una sconfitta credo che sia immeritato ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Al di là di questo però sono orgoglioso e fiero della grande prestazione fatta dai miei ragazzi. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus sotto tanti punti di vista. Nel primo tempo credo che siamo stati perfetti, abbiamo concesso zero a loro e ne abbiamo avute 2-3 noi, compreso il palo”.

Continua Palladino: “Purtroppo sono gare che vengono decise dagli episodi e i bianconeri sono stati bravi a sfruttare la loro mezza occasione e a trovare un gol rocambolesco. Noi nel secondo tempo potevamo essere più bravi, un po meno disordinati, ma avevamo la voglia di cercare il pareggio. Prendiamo il lato positivo: la prestazione c’è stata, accettiamo la sconfitta e pensiamo alla prossima partita contro la Roma”.

Il rammarico comunque resta, specialmente per non aver concretizzato quelle palle gol limpide che avrebbero potuto cambiare l’esito del match: “Di solito cerco di essere molto lucido al termine della gara ma oggi faccio veramente fatica ad accettare il risultato. Quando perdi fai i complimenti agli avversari ma oggi credo che i complimenti vadano fatti a noi. Come detto però questo è il calcio, va accettato”.