Atalanta-Real 0-1, l'ex arbitro spagnolo Andujar Oliver: "Rosso eccessivo, Freuler da ammonire"

Juan Andujar Oliver, noto ex arbitro spagnolo, si è detto assai contrariato dopo l'espulsione di Remo Freuler in Atalanta-Real Madrid per una spallata su Mendy considerata fallo da ultimo uomo: "Il rosso mi è sembrato onestamente eccessivo. Mendy non aveva controllato il pallone e il cartellino giallo sarebbe quindi stato quello più giusto", le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marca.

Il tanto discusso episodio da moviola, che ha compromesso fin dal 17' la partita della Dea di Gasperini, questa mattina continua così a creare dibattito anche in Spagna e non solo in Italia.