Atalanta, Scamacca: "Krstovic? Tutti gli allenatori vorrebbero due attaccanti così"

L'Atalanta inizia nel migliore dei modi il proprio cammino in Conference League sconfiggendo 3-1 il Pafos alla New Balance Arena. I nerazzurri sbloccano subito la contesa con Elmas su invenzione di Raspadori, raddoppiano con lo stesso Raspadori su rigore al 18' e calano il tris al 44' grazie a Scamacca su assist di De Ketelaere. Nella ripresa gli orobici gestiscono il risultato concedendo ai ciprioti solo la rete della bandiera di Biel allo scadere. Con questi tre punti l'Atalanta guarda con fiducia al prossimo turno, in programma giovedì prossimo alle 21 ad Amsterdam contro l'Ajax.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport dall'attaccante nerazzurro Gianluca Scamacca al termine della gara:

Velo delizioso in occasione del primo gol e poi la rete che ha chiuso la partita: l'Atalanta sta bene questa sera e ha approcciato la gara nel modo migliore.

"Sì, siamo partiti subito forte ed era proprio quello che volevamo. Era un nostro obiettivo, soprattutto non sottovalutare la gara, e penso che stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro."

C'è questa alternanza davanti con Krstovic: è una bella risorsa se porta questi risultati.

"Penso che tutti gli allenatori vorrebbero avere due attaccanti così. Poi ci sono tante partite ed è giusto fare turnover, alternarsi e avere queste scelte qui."

Quando parliamo di Nazionale pensiamo che siamo a posto perché c'è anche Scamacca: senti un po' di responsabilità? Come vivi questa cosa?

"È tutto un grande stimolo ed è bello, perché essere accostato a certi palcoscenici è motivo d'orgoglio. Io però penso solo a lavorare e, quando vengo chiamato in causa, penso a dare il mio contributo e a farmi trovare pronto: questo per me è fondamentale."