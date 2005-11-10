La Juventus è alla ricerca di un centravanti. Il mercato si sta avvicinando e dalle parti della Continassa stanno già lavorando per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Il capitolo della prima punta è sempre molto delicato in casa bianconera con il tecnico toscano che nelle ultime conferenze stampa ha difeso i giocatori a sua disposizione ma è chiaro come un bomber d’area di rigore serva molto alla squadra.

Scamacca a gennaio

Fra gli elementi che piacciono alla Juve ci sarebbe Gianluca Scamacca. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante dell’Atalanta sarebbe uno dei giocatori nel mirino di Giovanni Carnevali, i cui rapporti con la Dea sono ottimi. Il club nerazzurro avrebbe aperto alla possibilità di cedere il giocatore in prestito ma soltanto se i bianconeri si impegnino ad acquistare il giocatore in maniera definitiva la prossima estate.

Solo tre gol in stagione

Nel corso di questa stagione Scamacca è stato impegnato da Maurizio Sarri, fra campionato e Conference League, in 14 occasioni per un totale di 658 minuti. I gol realizzati dal centravanti per ora solo stati tre, uno in A e due in Europa. Il tecnico nerazzurro ha così parlato di lui: "Scamacca ha passato un momento difficile, sta cercando di rialzare la testa. Aspettarsi 100 subito non era preventivato: lasciamolo crescere gradualmente".