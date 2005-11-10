Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato anche di Scamacca e Ederson:

Che indicazioni le hanno dato i Nazionali?

"Le stesse che vediamo qui a Zingonia. De Ketelaere sta facendo bene come Krstovic, Scalvini ha fatto un rientro prematuro però ha fatto comunque una buona gara. Scamacca è un giocatore che ha tutto tra tecnica e fisicità: un giocatore che dovrebbe fare sempre 20 gol. Purtroppo sembra un giocatore bloccato, ho parlato con lui in questi giorni: lui è la soluzione per risolvere tutti i suoi problemi. Ne deve prendere atto: ha espresso poco del suo vero potenziale. Vero che è stato infortunato, ma bisogna sbloccarsi. Io gli posso dare un supporto, ma dipende da lui".

Come giudica questi mesi di Ederson da capitano?

"Io mi aspetto di più dal punto di vista della performance. Può fare una crescita da questo punto di vista: penso che lui sia consapevole di ciò. Spero che cominci a crescere come ha sempre dimostrato"