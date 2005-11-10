Gianluca Scamacca, la scorsa estate, era uno degli obiettivi dichiarati della Roma di Gian Piero Gasperini. L'allenatore lo conosceva bene, avendolo già allenato all'Atalanta, e cercava un centravanti con caratteristiche differenti rispetto a Donyell Malen. Alla fine, però, a Trigoria è arrivato Santiago Castro, acquistato per 35 milioni di euro e considerato, almeno sulla carta, più vicino al profilo dell'attaccante olandese che a quello del numero nove nerazzurro: la valutazione di Scamacca è simile, intorno ai 30.

Possibile prestito a gennaio?

Con l'arrivo di Sarri, per Scamacca le prospettive sono cambiate ulteriormente. Il tecnico toscano, infatti, non sembra considerarlo una prima scelta. Èvero che davanti c'è un Krstovic capace di rispondere alle aspettative, ma il minutaggio riservato all'attaccante italiano resta limitato nelle ultime settimane.

Cosa succederà?

Il futuro dell'attaccante resta quindi tutto da scrivere. Scamacca ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e un ingaggio importante, mentre il suo valore di mercato rischia di continuare a diminuire senza un impiego regolare. Se Sarri dovesse restare alla guida della squadra, una cessione già nella finestra di gennaio diventerebbe un'ipotesi concreta. Per il momento, tuttavia, è ancora presto per tracciare uno scenario definitivo. Molto dipenderà dalle prossime scelte dell'allenatore e dallo spazio che sarà disposto a concedergli nelle prossime settimane. E come vorrà eventualmente cederlo l'Atalanta.

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