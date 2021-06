Atalanta, Tomiyasu costa tanto. Le alternative per la difesa sono Lovato e Lyanco

Tomiyasu è il difensore in cima alla lista dell'Atalanta, ma la richiesta da 25 milioni di euro presentata dal Bologna, è troppo alta per la Dea. Per questo i dirigenti nerazzurri stanno pensando anche alle alternative, mettendo due nomi sopra gli altri: il primo è Matteo Lovato dell'Hellas Verona, il secondo è Lyanco del Torino. Entrambe le operazioni potrebbero chiudersi per 10-12 milioni e con il Verona si potrebbe anche parlare del possibile inserimento di un giocatore come Piccoli che piace molto ai gialloblu. A riportarlo è Tuttosport.