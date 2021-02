Atletico Svincolato: le migliori 5 occasioni tra i centrocampisti, da Ramires a Schone

La sessione invernale del mercato è terminata da qualche giorno, ma molte squadre hanno ancora l'occasione di rinforzarsi pescando dall'ampia lista degli svincolati. Tuttomercatoweb.com ha selezionato i profili migliori: ruolo per ruolo, ecco i free agent più interessanti.

I CENTROCAMPISTI

Ramires Uno dei più forti centrocampisti centrali dell'ultimo decennio, Ramires da Barra do Pirai, nel 2016 ha deciso di andare in Cina e da lì l'attenzione sui suoi colpi s'è persa. L'ultima avventura al Palmeiras, adesso ha solo 33 anni e non rivederlo nel calcio che conta sarebbe un peccato. O forse è giusto restare a quella splendida memoria.

Ander Iturraspe Bandiera dell'Athletic, poi l'esperienza all'Espanyol con poca gloria. Il fatto che il mediano spagnolo sia svincolato è un vero peccato: a 31 anni c'è la speranza di rivedere il mediano di Abadino ancora in campo. Ancora in una grande lega.

Giannelli Imbula L'esperienza col Lecce, che disperato se n'è liberato, ha forse sancito la fine della storia di Imbula come novello Paul Pogba. Solo un wannabe del ruolo, pure al Sochi in Russia non è andata come sperato. Ha 28 anni ma le ultime esperienze profumano di fine carriera.

Lasse Schone Capitano dell'Ajax, poi la scelta dell'Italia. Il matrimonio col Genoa non è andato come sperato e ora, a sorpresa, il danese è svincolato. In Serie A c'è chi ci ha pensato con forza, lui ha tentennato rifiutando anche opportunità all'estero. Del lotto è certamente quello pronto per giocare subito.

Claudio Yacob Dal Racing Club a sei anni al West Brom in Inghilterra, ha sfiorato tante volte l'Italia senza mai giocarci. L'ultima esperienza in Uruguay al Nacional de Montevideo. Il trentatreenne di Carcarana cerca un'ultima avventura per provare a vincere il primo trofeo della sua comunque onesta e battagliera carriera.