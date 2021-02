Atletico Svincolato: le migliori 5 occasioni tra le punte, da Pato a Diego Costa

La sessione invernale del mercato è terminata da qualche giorno, ma molte squadre hanno ancora l'occasione di rinforzarsi pescando dall'ampia lista degli svincolati. Tuttomercatoweb.com ha selezionato i profili migliori: ruolo per ruolo, ecco i free agent più interessanti.

Alexandre Pato - Sembra passata una vita dal giorno in cui esordi con la maglia del Milan. L'ex enfant prodige del calcio brasiliano e mondiale oggi ha 31 anni e una gran voglia di essere considerato ancora un calciatore affidabile. Gli infortuni lo hanno frenato sul più bello, una parabola discendente che però non cancella il talento. Può ancora dare molto, aspetta l'occasione giusta.

Wilfried Bony - Non è proprio quello che si definisce un attaccante di razza, ma l'ivoriano è un giocatore di grande esperienza e personalità. Esploso nel Vitesse, ha vissuto stagioni altalenati in Premier League, dove ha vestito le maglie di Swansea, Manchester City e Stoke City. Poi Qatar e Arabia, adesso ha voglia di rimettersi in gioco.

Daniel Sturridge - Uno dei calciatori più sfortunati dell'ultimo decennio. A Liverpol poteva diventare una leggenda, ma gli infortuni lo hanno costretto a limitare le ambizioni. Nell'agosto 2019 ha lasciato i Reds per cercare fortuna in Turchia; il rapporto con il Trabzonspor si è però interrotto a marzo scorso e da allora il 31enne inglese è fermo.

Diego Costa - Un addio inaspettato, nel bel mezzo di una stagione che potrebbe diventare trionfale. L'Atletico Madrid ha salutato definitivamente il suo Guerriero, che era tornato dopo un 4 anni al Chelsea: alla base della decisione di risolvere il contratto, fosse, una rissa con Nelson Vivas, collaboratore di Simeone. Classe 1988, può ancora dare tanto e sicuramente riceverà delle offerte per tornare subito in pista.

Yaya Sanogo - Nel suo curriculum ci sono anche Arsenal e Ajax, anche se non è riuscito a lasciare il segno. Dopo i prestiti al Crystal Palace e al Charlton ha provato a rilanciarsi nel Tolosa, ma il contratto non è stato rinnovato. Così, dallo scorso giugno è in attesa di una chiamata.