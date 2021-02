Atletico Svincolato: la formazione dei migliori 11 senza contratto al mondo

La sessione invernale del mercato è terminata da qualche giorno, ma molte squadre hanno ancora l'occasione di rinforzarsi pescando dall'ampia lista degli svincolati. Tuttomercatoweb.com ha selezionato i profili migliori: ruolo per ruolo, abbiamo raccontato i free agent più interessanti e questa è la top 11.

Portiere Danijel Subasic - Per pedigree e carriera, Subasic non avrebbe rivali. Vicecampione del mondo con la Croazia, una vita al Monaco, dal 2020 senza squadra. A trentasette anni può provare un ultimo tuffo prima di smettere, sarebbe un'opportunità importante per qualsiasi club in cerca di esperienza.

Terzino destro Rafinha - Schalke, Bayern, Flamengo, Olympiacos e una breve apparizione in Serie A, con la maglia del Genoa. Marcio Rafael Ferreira de Souza non ha bisogno di presentazioni, perché a 35 anni ha avuto una carriera ricca di successi (Champions League e Copa Libertadores su tutti) e di esperienze importanti. Ha lasciato la Grecia dopo appena sei mesi e cerca una nuova avventura.

Difensore centrale Ezequiel Garay - È indubbiamente uno dei profili più interessanti, ed è strano che nessuno abbia ancora pensato di affidarsi a un difensore della sua esperienza. A 34 anni sembrava potesse ripartire dal Benfica, ma è svincolato da luglio. Nel suo curriculum anche Real Madrid, Valencia e Zenit.

Difensore centrale Jozo Simunovic - Classe 1994 ma grande esperienza internazionale grazie agli anni trascorsi prima nella Dinamo Zagabria, poi nel Celtic. Da luglio è libero, non è ancora arrivata la proposta giusta.

Terzino sinistro Juan Sanchez Mino - Il Torino lo portò in Italia nel 2014 dal Boca Juniors, ma in Italia il ragazzo di Saavedra non riuscì ad imporsi. Dopo una serie di prestiti, i granata lo hanno ceduto all'Independiente. A settembre è tornato in Europa, per giocare nell'Elche, ma le cose non sono andate benissimo: 11 presenze tra campionato e Copa del Rey, quindi la risoluzione.

Ala Ahmed Musa - Sembrava destinato a una carriera migliore in Europa, ma la sua ascesa si è fermata con l'approdo in Premier, al Leicester. Capitano della Nazionale nigeriana, ha fatto benissimo in Russia, con la maglia del CSKA Mosca. Ad agosto 2018 si è trasferito in Arabia (Al-Nasr), da ottobre è svincolato.

Centrocampista centrale Ramires - Uno dei più forti centrocampisti centrali dell'ultimo decennio, Ramires da Barra do Pirai, nel 2016 ha deciso di andare in Cina e da lì l'attenzione sui suoi colpi s'è persa. L'ultima avventura al Palmeiras, adesso ha solo 33 anni e non rivederlo nel calcio che conta sarebbe un peccato. O forse è giusto restare a quella splendida memoria.

Centrocampista centrale Lasse Schone - Capitano dell'Ajax, poi la scelta dell'Italia. Il matrimonio col Genoa non è andato come sperato e ora, a sorpresa, il danese è svincolato. In Serie A c'è chi ci ha pensato con forza, lui ha tentennato rifiutando anche opportunità all'estero. Del lotto è certamente quello pronto per giocare subito.

Ala Alex Teixeira - Una delle "vittime" del Governo cinese, che ha deciso di chiudere i rubinetti per gli investimenti sui calciatori stranieri. È uno dei pezzi pregiati tra gli svincolati: ha lasciato lo Jiangsu Suning (che lo pagò 50 milioni) a gennaio, dopo ben 5 stagioni. Allo Shakhtar si era affermato, potrebbe tornare presto in Europa.

Attaccante Alexandre Pato - Sembra passata una vita dal giorno in cui esordi con la maglia del Milan. L'ex enfant prodige del calcio brasiliano e mondiale oggi ha 31 anni e una gran voglia di essere considerato ancora un calciatore affidabile. Gli infortuni lo hanno frenato sul più bello, una parabola discendente che però non cancella il talento. Può ancora dare molto, aspetta l'occasione giusta.

Attaccante Diego Costa - Un addio inaspettato, nel bel mezzo di una stagione che potrebbe diventare trionfale. L'Atletico Madrid ha salutato definitivamente il suo Guerriero, che era tornato dopo un 4 anni al Chelsea: alla base della decisione di risolvere il contratto, fosse, una rissa con Nelson Vivas, collaboratore di Simeone. Classe 1988, può ancora dare tanto e sicuramente riceverà delle offerte per tornare subito in pista.