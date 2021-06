Audero: "Felice per Buffon. Parma scelta romantica, spero possa fare il meglio possibile"

La Sampdoria e l'Italia, ma non solo. Lunga intervista a Sky Sport per Emil Audero, numero uno blucerchiato, che si sofferma tra le altre cose anche sul ritorno di Gigi Buffon al Parma: "Ho iniziato con lui, dal mondiale 2006 è stato il mio punto di riferimento, anche come persona visto che ho avuto la fortuna di allenarmi con lui. La sua è una scelta romantica, giusto che sia perché a lui piace mettersi sempre in gioco. Sono veramente felice per lui e spero possa fare il meglio possibile in questa nuova avventura".