Ausilio: "Mourinho non è masi stato vicino in questi anni. L'Inter ha scelto un percorso diverso"

C'è mai stata la possibilità di rivedere Mourinho all'Inter in questi anni? Intervistato da Sky Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha risposto anche a questa domanda: "No, non c'è mai stata la possibilità. Lui ha sempre lavorato in grandi club, noi siamo partiti con un percorso difficile e diverso, concluso e definito al meglio con Conte", ha detto sul portoghese che dalla prossima stagione siederà sulla panchina della Roma.

