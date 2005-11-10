TMW Inter, Ausilio: "Il mio rinnovo? È compito di altri. Io sono a disposizione, come sempre"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue parole ai media presenti, compreso Tuttomercatoweb:

Sul proprio contratto in scadenza

"Io mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, il mio rinnovo penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però del mio rinnovo non sia il mio compito affrontarlo, è il compito di altri".

Su Nico Paz

"Su Nico Paz anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale".