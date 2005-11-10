TMW Inter, Ausilio: "Jones ci piace ma c'è una distanza importante col Liverpool"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato alla cerimonia d'apertura del calciomercato a Rimini. Ecco le sue parole ai media presenti, compreso Tuttomercatoweb:

Su Jones

"Io non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato, devo essere però altrettanto sincero: ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo, che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che richiede il legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è una operazione molto difficile".