Avvio da urlo per Lukaku con la maglia della Roma. Solo Batistuta ha fatto meglio

Un impatto migliore di Romelu Lukaku con la Roma nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994-95) ce l'ha avuto solo Gabriel Omar Batistuta: 8 volte a segno nelle prime 6 gare nella stagione del terzo scudetto (2000-01,la prima in giallorosso dell’argentino). Con la doppietta di ieri sera al Cagliari Big Rom ha realizzato 5 gol nelle sue prime 6 presenze in serie A in giallorosso (media 0,83 a gara). Se oggi la formazione giallorossa si tiene a galla e sta recuperando posizioni in classifica, gran parte del merito è del numero 90. Il centravanti belga, però, non si sente il giocatore più rappresentativo.

"La Roma è la Roma, non è di Lukaku. Siamo una squadra, dobbiamo migliorare perché siamo in una posizione difficile, dobbiamo crescere per i tifosi e per la città, sono contento per la vittoria. Ho lavorato durante l’estate mentre tanta gente ha parlato di me: io non parlo ma dimostro in campo quello che so fare", riporta Il Corriere di Roma.