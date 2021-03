Barcellona, Pjanic: "Qualificazione persa all'andata. CR7 e Messi fuori? Questa è la Champions"

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, commenta ai microfoni di Sky l'eliminazione dalla Champions League per mano del PSG: “La qualificazione si è persa all’andata. Oggi ci credevamo, l’avevamo preparata per fare gioco e segnare rapidamente. Loro hanno segnato, noi abbiamo avuto qualche occasione e siamo dispiaciuti. Quando si vede la partita di oggi e l’andata, la qualificazione l’abbiamo lasciata a casa nostra e in Champions gli errori si pagano. Ci tenevamo ad andare avanti, siamo giovani ma con grande potenziale. Potevamo fare meglio”.

Che effetto fa vedere fuori Ronaldo e Messi?

“Parliamo di loro due, si sa cosa hanno fatto negli ultimi anni. A noi spiace essere usciti, ho visto la Juve e penso potessero fare meglio. Mi spiace anche per loro ma gli errori si pagano cari, bisogna fare di più che in campionato. Questa è la Champions, ora vediamo in campionato di vincere il titolo altrimenti sarà un anno deludente”.

Come ti stai trovando?

“Diciamo che le cose si sistemeranno poco a poco, le scelte vanno rispettate. Io mi alleno per essere pronto, io sono focalizzato per finire bene la situazione e il resto si vedrà. È qualcosa di nuovo per me, ci vuole tempo per adattarsi, sto entrando in gruppo e solo il campo ti fa ambientare meglio”.