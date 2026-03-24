Baturina incontenibile: un gol ogni 2 partite nel girone di ritorno. Il Como l'ha aspettato

In un pomeriggio da scorpacciata di gol per il Como domenica contro il Pisa, non è nemmeno sceso in campo dal primo minuto ma Martin Baturina continua a confermarsi come l'uomo più in forma di Fabregas al momento. Oltre che il più continuo. Il boom da gennaio ad oggi del maghetto croato che ama partire sull'esterno sinistro e ruotare in continuazione con i compagni è subentrato al minuto 37 del lunch match per l'infortunio al ginocchio di Jesus Rodriguez.

Tra l'ingresso in campo e l'impatto avuto contro i toscani, ha impiegato appena 11 minuti per andare in rete. Il sesto gol in campionato, il settimo sigillo complessivo (includendo la Coppa Italia) da quando è arrivato sulle rive del Lago per indossare la maglia biancoblù. Con 4 assist a corredo tra tutte le competizioni. Insieme ad Jacobo Ramon, Baturina è il giocatore più cresciuto del Como finora in stagione, i numeri lo dimostrano. Un gol ogni due partite circa nel girone di ritorno (escludendo il fastidio alla caviglia e due assenze) conferma l'acquisto estivo azzeccato dalla dirigenza lariana, specialmente in prospettiva futura quando Nico Paz verrà a mancare.

E dire che in estate è stato prelevato per 18 milioni di base fissa (25 milioni bonus inclusi) dalla Dinamo Zagabria, battendo la Fiorentina e altre rivali di mercato. Mentre nell'arco di tre mesi la sua valutazione è raddoppiata praticamente, toccando picchi da 50 milioni di euro ormai. Mentre a gennaio si era fatto avanti il Leeds, si vocifera con un'offerta da 30 milioni addirittura per cercare di convincere il Como a lasciarlo partire nel momento di magra di Baturina. Invece no, il club lombardo non ne ha voluto sapere, si è tappato le orecchie e ha guardato avanti. Con la piena fiducia nel giocatore croato di 23 anni.

Inserito anche nella top XI della 30^ giornata di Serie A di SofaScore figura in un 3-2-4-1. Muric, portiere del Sassuolo ed eroe all'Allianz Stadium per aver negato il rigore a Locatelli, insieme al compagno neroverde Muharemovic in difesa; Djimsiti dell'Atalanta a chiudere la linea a tre con Mario Hermoso (Roma), da assist-man per Robinio Vaz contro il Lecce. Per la Cremonese spicca Malen in mediana con Perrone in regia, in avanti e largo a sinistra proprio Martin Baturina con Taylor (doppietta per la Lazio), Nico Paz che si è sbloccato più Assane Diao da gol+assist contro il Pisa. In avanti Davis (Udinese) comanda l'attacco.