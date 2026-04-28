Martin Baturina, c'è un prima e un dopo. Dal 10 gennaio è cambiato tutto quanto

C'è un prima e un dopo per Martin Baturina.. Arrivato per diciotto milioni di euro, diciannovesimo nella classifica dei più pagati nella scorsa estate, ha raccolto finora venticinque presenze in Serie A, trenta in tutte le competizioni con otto reti e sei assist.

Il momento di svolta è stato al secondo gol in campionato. Perché Cesc Fabregas lo ha messo al centro del progetto dopo una partenza tutt'altro che semplice, soprattutto perché utilizzato nello stesso ruolo di Nico Paz, praticamente intoccabile per l'allenatore. Dai sei minuti contro il Bologna - con gol nel recupero a salvare il risultato - tutto si è modificato in meglio, soprattutto con un gennaio magico da tre reti e tre assist in quattro apparizioni. Gol anche a Cagliari e Pisa, poi a Napoli e Inter in Coppa Italia, con la corsa del Como che è terminata con la semifinale contro l'Inter. È però uno dei migliori acquisti qualità prezzo di quest'anno, soprattutto considerando il resto della classifica.

Qualche settimana fa lo stesso Baturina ha parlato del suo arrivo in Italia. "Mi aspetto sempre una chiamata dalla Croazia. Devi fare bene per ricevere la chiamata dalla tua Nazionale. Non è stato facile all'inizio, per varie differenze riscontrate, ma da giocatore devi credere in te stesso e l'ho sempre fatto".