Focus TMW Bayern Monaco, 6 esordienti dalle giovanili. E pescare Lennart Karl dal mazzo

Il Bayer Monaco di Vincent Kompany sembra quasi invincibile. Secondo posto nel girone di Champions, dieci a due all'Atalanta di Raffaele Palladino, una differenza galattica rispetto ai nerazzurri. La Bundesliga già ampiamente chiusa e l'idea che possa essere un anno glorioso per quanto visto sul campo, con giocatori straordinari che stanno facendo ampiamente la differenza.

Il valore

A segnare il primo gol contro l'Atalanta è stato Josip Stanisic, cresciuto nel Bayern e maturato al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, diventando anche titolare nella Croazia. Il gioiello è ovviamente Jamal Musiala, valore intorno ai 120 milioni di euro, mentre Aleksandar Pavlovic sta crescendo mese dopo mese. La particolarità dei bavaresi sta negli esordienti. Sono già sei in questa stagione, con Mike Wisdom che sembra più avanti degli altri e ha un futuro in prima squadra. Per chi vince con distacco Bundesliga ed è competitivo in Europa non è così scontato.

Pescare dal mazzo

La scorsa stagione i bavaresi avevano puntato tutto su Florian Wirtz, finito al Liverpool. E da certe situazioni nascono delle opportunità come Lennart Karl. Vale già oltre sessanta milioni e sembra un trentenne, di anni ne ha 18 compiuti lo scorso 22 febbraio.

Portieri: Leon Klanach

Difensori: Josip Stanisic

Centrocampisti: Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Lennart Karl

Attaccanti: -

Esordienti: Erblin Osmani, Maycon Cardozo, Felipe Chavez, David Santos Daiber, Cassano Kiala, Wisdom Mike