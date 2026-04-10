Bayern Monaco, tegola Karl: infortunio per il gioiellino tedesco, ecco quante partite salterà

Brutte notizie in casa Bayern Monaco alla vigilia di un momento chiave della stagione. Il talento Lennart Karl rischia infatti di restare fuori per diverse settimane dopo l’infortunio rimediato nelle ultime ore. Il club bavarese ha comunicato che l’attaccante classe 2008 ha riportato uno strappo muscolare al bicipite femorale destro, diagnosticato dopo gli esami effettuati dallo staff medico. Una situazione che lo costringerà a fermarsi a tempo indeterminato, privando la squadra di una pedina importante proprio nel momento più delicato.



Karl sarà quindi assente per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, ma non solo: salterà anche la semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen e, con ogni probabilità, anche un’eventuale semifinale europea. Una perdita pesante, considerando l’impatto avuto dal giovane attaccante nel corso della stagione: 9 gol e 7 assist in 36 presenze complessive, di cui sette apparizioni in Champions League.

Il Bayern dovrà ora trovare soluzioni alternative per sopperire all’assenza di uno dei suoi prospetti più brillanti, proprio quando ogni dettaglio può fare la differenza nelle sfide decisive. Ad aggiornarci sui tempi di recupero di Karl è stata la Bild.