Bayern, Karl lancia la sfida al Real: "Ci sentiamo imbattibili". Kimmich gli dà ragione

Ha segnato il gol vittoria al 94° contro il Friburgo, trascinando il Bayern Monaco da 0-2 a 3-2 in rimonta. E dopo il fischio finale, Lennart Karl non si è trattenuto. Il 18enne gioiello offensivo dei bavaresi ha lanciato un messaggio inequivocabile in vista del quarto di finale di andata di Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu: "In questo momento ci sentiamo davvero imbattibili". Lo riporta la BILD.

La freccia puntata verso Madrid

Le parole di Karl suonano come un avvertimento diretto alle Merengues, che di imbattibili non stanno dimostrando molto in questa fase della stagione. Nella stessa giornata in cui il Bayern rimontava il Friburgo con tre gol nel finale, il Real Madrid si arrendeva per 2-1 sul campo del Maiorca, incassando il gol decisivo all'ultimo secondo e dicendo di fatto addio alla Liga, con il Barcellona ora a sette punti di vantaggio. Prima di quella dichiarazione d'orgoglio, Karl aveva già commentato il successo in rimonta con lucidità: "Questa partita ci dà molta fiducia. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Era molto importante".

Kimmich: "Ho bisogno di lui così"

La spavalderia del giovane attaccante ha trovato la benedizione del vice-capitano Joshua Kimmich, che interpellato sulla sparata del compagno ha risposto con un sorriso: "Trovo bello che si senta così. Ed è esattamente così che ho bisogno che sia". Il 31enne ha poi inquadrato la sfida al Bernabeu: "Sarà una partita diversa. Ci saranno richieste diverse rispetto a quelle contro il Friburgo. Eppure una vittoria come questa aiuta sempre, soprattutto in questa fase della stagione. È chiaro che non si può vincere ogni partita 3-0 o 4-0, bisogna saper portare in campo anche altre qualità. Per noi è importante sapere di essere molto completi e di poter vincere le partite in molti modi diversi".