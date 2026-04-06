Bazzani: "Leao, discorsi di mercato prematuri. Una meraviglia vedere Modric ogni domenica"

Nel corso dell'intervista concessa a Milannews.it, Fabio Bazzani si è concentrato su Rafael Leao: "Non lo so, sono aspetti delicati, perché dipende dalle situazioni che si creano e dalla volontà del giocatore. Leao è da tanto che è al Milan, quest'anno ha anche cambiato un po' l'interpretazione del suo ruolo. I numeri sono dalla sua. È chiaro che ruba meno l'occhio di quando giocava a sinistra, però, detto questo, se lo giudichiamo come attaccante, sono numeri che ci stanno assolutamente.

I discorsi di mercato sono prematuri, perché poi devi sempre vedere se hai intenzione di guardarti intorno di quelle che saranno le offerte. Quindi credo che oggi il Milan debba restare concentrato sul cacciare tutte le risorse che ha dai propri giocatori. La speranza deve essere che, nonostante Leao abbia dei numeri positivi, ha bisogno di un apporto maggiore dai propri attaccanti per la volata Champions e restare attaccato all'Inter, perché anche l'ultima è stata vinta con i gol di difensori e centrocampisti".

Infine un commento su Luka Modric e il suo possibile rinnovo: "Per quello che sta vedendo il campo sì, perché sta facendo ancora la differenza, per leadership, passione che ci mette, perché è un giocatore che fino all'ultimo pressa, lotta, fa la fase di non possesso. Tutto farebbe pensare che potrebbe fare un altro anno, però poi sono giocatori talmente grandi ed universali che vogliono chiudere alla grande. Quindi dovrà leggere dentro se stesso per capire se ci sono motivazioni e stimoli per essere a questo livello, perché poi di questo si tratta. Quindi sarà una decisione tutta sua, ma ci ha dimostrato che nel nostro campionato detta legge e può insegnare a tanti. Io comunque glielo auguro perché è una meraviglia vederlo tutte le domeniche nel nostro campionato".